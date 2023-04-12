«Киевская площадь» и «Самолет» займутся застройкой в Бирюлево
«Самолет» совместно с группой компаний «Киевская площадь» построят 849 тыс. кв. м недвижимости в районе Восточное Бирюлево на юге Москвы, из них 647 тыс. кв. м будут приходиться на жилые помещения. Об этом РБК сообщили в пресс-службах компаний.
Комплекс планируют разместить около Загорьевской и Липецкой улиц, в районе 26–27-го километра МКАД — рядом с Бирюлевским лесопарком и Фруктовым садом. Он займет территорию в 28,4 га.
Проект предусматривает сооружение трех общественно-жилых комплексов площадью 139–258 тыс. кв. м каждый и одного многоквартирного дома на 75,5 тыс. кв. м. Для каждого из этих объектов построят подземный паркинг. Предполагается, что построенное жилье будет относиться к нескольким классам, сказал управляющий партнер «Самолет Москва» Андрей Иваненко.
Также в районе построят школу и два детских сада, поликлинику и торгово-развлекательный комплекс.
«Самолет» — один из крупнейших девелоперов. Группа компаний специализируется на возведении жилой недвижимости. Выручка компании по итогам 2022 года выросла на 49% год к году и составила 194,9 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 57% год к году, до 22,2 млрд руб., следует из отчетности.
Компанию «Киевская площадь» и одноименную группу компаний основали предприниматели Год Нисанов и Зарах Илиев. Основной доход компания получает от сдачи в аренду торговых площадей и гостиничного бизнеса. По оценке Forbes, за 2022 год она заработала на аренде 160 млрд руб. Компания является крупнейшим рантье России по версии журнала.