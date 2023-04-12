«Киевская площадь» и «Самолет» займутся застройкой в Бирюлево

Компания Года Нисанова и группа «Самолет» возведут 850 тыс. кв. м недвижимости в Бирюлево

Фото: Олег Яковлев / РБК

«Самолет» совместно с группой компаний «Киевская площадь» построят 849 тыс. кв. м недвижимости в районе Восточное Бирюлево на юге Москвы, из них 647 тыс. кв. м будут приходиться на жилые помещения. Об этом РБК сообщили в пресс-службах компаний.

Комплекс планируют разместить около Загорьевской и Липецкой улиц, в районе 26–27-го километра МКАД — рядом с Бирюлевским лесопарком и Фруктовым садом. Он займет территорию в 28,4 га.

Проект предусматривает сооружение трех общественно-жилых комплексов площадью 139–258 тыс. кв. м каждый и одного многоквартирного дома на 75,5 тыс. кв. м. Для каждого из этих объектов построят подземный паркинг. Предполагается, что построенное жилье будет относиться к нескольким классам, сказал управляющий партнер «Самолет Москва» Андрей Иваненко.

Также в районе построят школу и два детских сада, поликлинику и торгово-развлекательный комплекс.