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Блинкен назначил нового официального представителя Госдепартамента США

Представителем Госдепартамента США стал курировавший вопросы Украины в Белом доме Миллер

Новым официальным представителем Госдепартамента США станет Мэтью Миллер, который курировал связанные с Украиной вопросы в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, его заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Сегодня я назначаю Мэтью Миллера следующим представителем госдепартамента», — заявил он.

Блинкен отметил, что «извлек огромную пользу» из опыта работы Миллера в правительстве США и его «глубокого понимания» внешней политики страны.

В первые месяцы после начала российской спецоперации на Украине Миллер присоединился к команде Совета национальной безопасности Белого дома. Там он руководил правительственными коммуникациями и информационно-разъяснительной работой по Украине, отмечается в заявлении. До прихода на эту должность Миллер работал директором Управления по связям с общественностью в Министерстве юстиции США и представителем генерального прокурора страны Эрика Холдера.

Предыдущий представитель Госдепартамента Нед Прайс объявил об уходе в отставку в прошлом месяце. 17 марта он покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности официального представителя ведомства стал его заместитель Ведант Патель.

Сам Прайс перешел на другую работу в Госдепартаменте. Его новая должность связана с политическими и административными функциями внешнеполитического ведомства. Прайс возглавлял пресс-службу Госдепа с января 2021 года.

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Теги
Госдепартамент США Энтони Блинкен
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