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Нед Прайс покинет должность пресс-секретаря Госдепартамента США

Нед Прайс подтвердил свой уход с поста пресс-секретаря Госдепартамента США

Нед Прайс уйдет с поста пресс-секретаря Госдепартамента США, при этом он продолжит работать во внешнеполитическом ведомстве на другой должности. Об этом он рассказал телеканалу NBC News.

Прайс перестанет работать пресс-секретарем 17 марта. Его временным сменщиком станет Ведант Патель. Имя нового официального пресс-секретаря Госдепартамента пока неизвестно.

«Я начинал как государственный служащий в качестве аналитика в ЦРУ, а оказался на этой работе из-за ряда несчастных случаев, роковых происшествий. Мне нравилось работать в этой сфере последние несколько лет. И одна из вещей, которые мне больше всего в нем нравятся, — это связь с политикой», — сказал Прайс.

Одной из заслуг Прайса считают восстановление ежедневных пресс-брифингов. Эта практика была приостановлена во время президентства Дональда Трампа. Об этом в частности говорит сам глава ведомства Энтони Блинкен, отмечая, что Прайс «дал возможность журналистам регулярно задавать самые острые вопросы», приводит его слова Politico.

При этом Прайс продолжит оставаться сотрудником Госдепартамента. Его новая должность будет связана непосредственно с политическими и административными функциями внешнеполитического ведомства.

Теги
Госдепартамент США Энтони Блинкен пресс-секретарь
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