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Умер автор книг «Русский роман» и «Как несколько дней» Меир Шалев

Израильский писатель, автор книги «Русский роман» Меир Шалев умер на 75-м году жизни

Израильский писатель, журналист и публицист Меир Шалев умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщает Ynet.

Писатель умер во вторник, 11 апреля в своем доме в поселении Алоней-Абба на севере Израиля, у него был рак, пишет издание.

Свои соболезнования в связи со смертью писателя выразили глава МИД Израиля Эли Коэн, министр культуры и спорта Мики Зоар, а также лидер оппозиции и бывший премьер страны Яир Лапид.

«Это был человек, в каждом слове которого бился пульс нашей родины и отражалась история нашего общества, нашего народа. Он заставил всех нас полюбить пейзажи своего детства, о которых столь искусно писал. Полюбить иврит, Библию и, конечно же, народ Израиля. Да будет благословенна память о нем», — отреагировал на смерть Шалева израильский президент Ицхак Герцог.

Меир Шалев родился в Израиле в мошаве (вид населенного пункта) Нахалал в 1948 году. Его отец — израильский поэт и писатель Ицхак Шалев, а мать — детская поэтесса Батья Бен-Барак. За свою жизнь Шалев написал около двух десятков произведений. Среди них — ставший бестселлером «Русский роман» (1988) о переезде евреев из России в Израиль, «Эсав» (1991), «Как несколько дней...» (1994), «Голубь и мальчик» (2006) и другие. Также Шалев написал несколько книг для детей, в том числе «Мальчик Хаим и чудовище из Иерусалима», «Ямочки на щеках Зохар», «Как неандерталец случайно придумал кебаб» и другие. Его произведения переведены на 16 языков, в том числе и на русский.

Кроме того, на протяжении 35 лет и до последних дней Шалев вел колонку в газете Yedioth Ahronoth.

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Шалев являлся лауреатом нескольких национальных литературных премий. В 1989 году он получил премию Бернштейна, а через год — премию премьер-министра Израиля за лучшее литературное произведение на иврите. В 2006 году Шалеву присвоили премию Бреннера, которую присуждает Ассоциация писателей на иврите.

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