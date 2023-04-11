«Роскосмос» показал кадры после извержения вулкана на Камчатке

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«Роскосмос» опубликовал видео последствий извержения вулкана Шивелуч на Камчатке.

Извержение началось 10 апреля. Росавиация присвоила выбросу пепла после извержения максимальный — красный — код опасности по шкале Международной организации гражданской авиации (ИКАО). В близлежащих населенных пунктах Усть-Камчатского района начался пеплопад. В поселке Ключи примерно в 50 км от вулкана толщина слоя вулканического пепла, который упал на снег, составила около 8,5 см. Пеплопад стал сильнейшим с 1964 года.

Поселок Козыревск и село Майское из-за выпадения пепла и мокрого снега остались без электроснабжения. Было закрыто движение по дороге Ключи — Усть-Камчатск.