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«Роскосмос» показал кадры после извержения вулкана на Камчатке
«Роскосмос» показал спутниковые кадры последствий извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
«Роскосмос» опубликовал видео последствий извержения вулкана Шивелуч на Камчатке.
Извержение началось 10 апреля. Росавиация присвоила выбросу пепла после извержения максимальный — красный — код опасности по шкале Международной организации гражданской авиации (ИКАО). В близлежащих населенных пунктах Усть-Камчатского района начался пеплопад. В поселке Ключи примерно в 50 км от вулкана толщина слоя вулканического пепла, который упал на снег, составила около 8,5 см. Пеплопад стал сильнейшим с 1964 года.
Поселок Козыревск и село Майское из-за выпадения пепла и мокрого снега остались без электроснабжения. Было закрыто движение по дороге Ключи — Усть-Камчатск.