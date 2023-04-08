Власти Москвы назвали сроки строительства станции метро «Суворовская»

Бочкарев: станцию метро «Суворовская» Кольцевой линии могут построить к 2028 году

Проект станции метро «Суворовская» (Фото: stroi.mos.ru)

Станцию «Суворовская» Московского метрополитена могут построить в 2028 году на Кольцевой линии между «Новослободской» и «Проспектом мира». Об этом сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев, передает «РИА Новости».

«Прогноз ввода был 7-8 лет, о точных сроках пока говорить рано. Постараемся уложится в 5 лет, может даже и раньше», — добавил Бочкарев.

24 октября в опубликованном сообщении Москомархитектуры говорилось, что столичные власти утвердили проект планировки «Суворовской». Новую станцию метро с двумя вестибюлями и выходами к улицам Делегатской, Дурова и Олимпийскому проспекту разместят вдоль Суворовской площади.

Предполагается, что после того, как новая станция свяжет северный участок Люблинско-Дмитровской с Кольцевой линией метро, то у пассажиров появится альтернативный маршрут, а загруженность станции «Проспект мира» уменьшится на 30%.

Станцию спроектировали еще в 1950-х годах под названием «Площадь Коммуны».