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Власти Казахстана подтвердили иски против операторов двух месторождений

Министр Саткалиев: Казахстан подал иски на $16,5 млрд против операторов двух месторождений
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Месторождение Карачаганак, Казахстан (Фото: Анатолий Устиненко / ТАСС)

Власти Казахстана подали иски против операторов нефтяных месторождений Карачаганак и Кашаган. Об этом сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает Tengrinews.

«Уполномоченный орган правительства — компания ТОО PSA — подал иски в международный арбитраж к операторам Карачаганака и Кашагана. <...> Там по $3,5 млрд и $13 млрд», — рассказал он. По словам министра, это сделано «в интересах народа Казахстана». Единственный участник PSA — национальная нефтяная компания «КазМунайГаз», отмечает издание.

На прошлой неделе об иске против компаний, эксплуатирующих два месторождения, писало агентство Bloomberg. Правительство считает, что операторы — North Caspian Operating Company (Кашаган) и Karachaganak Petroleum Operating BV (Карачаганак) — нарушили тендерные процедуры на обоих проектах и не выполнили в полном объеме работы подрядчиков на Кашагане.

Разбирательство будет проходить в Женеве и Стокгольме, пишет Bloomberg. Если государство добьется успеха, оно будет получать бóльшую часть доходов от месторождений в соответствии с условиями соглашений о разделе продукции.

В марте Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана подало в суд на оператора месторождения Кашаган за загрязнение окружающей среды. Проверка показала, что North Caspian Operating Company сбрасывала сточные воды в пруд-испаритель без очистки, размещала на складах сверхнормативное количество серы и допускала другие нарушения. Возбуждено дело по нескольким статьям КоАП республики: о порче земли, загрязнении вод, нарушении санитарных норм и другим. По информации Bloomberg, компанию могут оштрафовать на $5,1 млрд.

Теги
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