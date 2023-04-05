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Политика ,  
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Bloomberg узнал об иске Астаны к инвесторам в два нефтяных месторождения

Bloomberg: Казахстан подал иск к партнерам по месторождениям нефти Кашаган и Карачаганак
Фото: Анатолий Устиненко / ТАСС
Фото: Анатолий Устиненко / ТАСС

Правительство Казахстана подало иски в международный арбитраж против компаний, эксплуатирующих два крупных нефтяных месторождения в стране — Кашаган и Карачаганак, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства рассказали, что, по мнению правительства, партнеры по проектам не должны были вычитать расходы в размере $13 млрд по Кашагану и $3,5 млрд по Карачаганаку.

Если государство добьется успеха, оно будет получать бóльшую долю доходов от месторождений в соответствии с условиями соглашений о разделе продукции, отмечает агентство.

Разбирательство будет проходить Женеве и Стокгольме, арбитры со стороны правительства уже выбраны. В иске речь идет о событиях с 2010 по 2018 год для Кашагана и с 2010 по 2019 год для Карачаганака. Правительство считает, что компании нарушили тендерные процедуры на обоих проектах и не выполнили в полном объеме работы подрядчиков на Кашагане.

Как отмечает Bloomberg, в Кашаган компании инвестировали более $50 млрд, основными партнерами по проекту являются Shell, Exxon Mobil, государственная национальная компания «КазМунайГаз», Eni и TotalEnergies. Партнеры по Карачаганаку, возглавляемые Shell и Eni, инвестировали в разработку не менее $27 млрд.

Партнерам по Кашагану также грозит штраф в размере $5,1 млрд за предполагаемое нарушение экологических правил.

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