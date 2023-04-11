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Репортеры обвинили Белый дом в изоляции Байдена от журналистов

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

На очередном брифинге в Белом доме присутствовавшие там журналисты обратились к пресс-секретарю президента Карин Жан-Пьер с претензией, почему Джо Байден так редко общается с журналистами напрямую, а в его графике отсутствуют официальные пресс-конференции.

Отчет о брифинге опубликован на сайте Белого дома.

«Пытается ли администрация оградить президента от наших вопросов? Пожалуйста, ответьте на этот вопрос», — обратился один из репортеров к Жан-Пьер.

«Ни в коем случае», — ответила пресс-секретарь.

Ей напомнили, что Байден не проводит официальные пресс-конференции перед важными событиями, например перед визитом в Ирландию.

«Я понимаю. Я рассматривала этот вопрос уже около трех раз. Я понимаю. Это ваша работа — задать мне этот вопрос. Я полностью это понимаю. И это совсем не проблема», — продолжила Жан-Пьер.

«Конечно, президент много раз выступал перед всеми вами, сам отвечал на вопросы, потому что хотел узнать, что вы думаете. Он хотел посмотреть, какие вопросы вы все собираетесь ему задать, и хотел ответить на них напрямую. Это происходило много раз, очень много раз, во время правления этой администрации. И так, безусловно, будет продолжаться и впредь. Когда дело доходит до официальной пресс-конференции, мне сейчас нечем с вами поделиться», — продолжила она.

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Однако присутствовавшие репортеры не успокоились и продолжили выдвигать претензии. По их словам, действующая администрация отклоняется от принятых другими президентами норм общения с журналистами.

Один из них сказал, что у прессы «довольно долгое время» не было возможности задать Байдену вопросы о внешней и внутренней политике в официальной обстановке.

Жан-Пьер ответила, что Байден «беспрецедентно» часто отвечает на вопросы, которые ему выкрикивают журналисты.

Репортеры ответили дружным ропотом и словами: «Нет, нет».

Пресс-секретарю также напомнили, что в ноябре 2020 года во время выборов 45-й президент США Дональд Трамп практически каждый день отвечал на вопросы журналистов.

В итоге она заверила, что получает вопросы об официальной пресс-конференции Байдена около двух раз в месяц, но подвела итог словами «на данный момент мне нечего вам сообщить».

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Белый дом Джо Байден пресс-конференция

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