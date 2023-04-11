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Глава МИД Венгрии прибыл в Москву на переговоры по энергетике

Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву на переговоры с Новаком и главой «Росатома»
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: из личного архива Szijjártó Péter)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву, где проведет переговоры с вице-премьером Александром Новаком и руководителем «Росатома» Алексеем Лихачевым. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил в своем Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня в Москве обсудим важнейшие вопросы сотрудничества, необходимые для обеспечения безопасности венгерского энергоснабжения, — сначала с Александром Новаком, вице-премьером по энергетике, а затем с Алексеем Лихачовым, генеральным директором «Росатома», — написал Сийярто.

Позже министр опубликовал фото со встречи с Новаком и назвал темы, которые они обсуждали. Это физическая и техническая безопасность трубопровода «Турецкий поток», поддержание транзита по трубопроводу «Дружба» и предотвращение санкций, «угрожающих атомной отрасли».

Российская нефть в Венгрию поступает по нефтепроводу «Дружба», который разделен на две ветви и проходит через территории Белоруссии и Украины. «Турецкий поток» также состоит из двух ниток. Одна предназначена для снабжения Турции, другая — для поставок в Болгарию, Венгрию, Грецию, Сербию, Северную Македонию, Румынию и другие страны.

Глава МИД Венгрии прибыл в Москву на переговоры по энергетике
Глава МИД Венгрии прибыл в Москву на переговоры по энергетике

В ходе предыдущих переговоров Новака и Сийярто, которые прошли в конце минувшего марта, Венгрия договорилась о бесперебойных поставках нефти и газа из России в соответствии с контрактами, несмотря на западные санкции.

В начале прошлого декабря Евросоюз согласовал введение потолка на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Венгрию, выступавшую против этой меры, от действия механизма освободили. В Будапеште нежелание участвовать в механизмах ограничения цен на российские углеводороды объясняют высокой зависимостью страны от поставок российских ресурсов.

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Глава МИД Венгрии прибыл в Москву на переговоры по энергетике
Глава МИД Венгрии прибыл в Москву на переговоры по энергетике

Теги
Венгрия переговоры Александр Новак Алексей Лихачев Росатом
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