В Киеве загорелся корпус Университета имени Карпенко-Карого
Мэр Киева Кличко: в одном из корпусов Университета имени Карпенко-Карого произошел пожар
В учебном корпусе Киевского национального университета имени Карпенко-Карого произошел пожар, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Виталий Кличко.
По его словам, возгорание произошло на третьем этаже четырехэтажного здания.
Позже Кличко сообщил, что пожар локализован на площади 10 кв. м. Спасатели продолжают ликвидировать последствия.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что информация о пожаре поступила в 9:41.
«По прибытии пожарные установили, что произошло возгорание в одном из помещений на втором этаже 4-этажного здания», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, никто не пострадал.