Пентагон США обсудил с Сеулом инцидент с прослушкой

Министр обороны США Ллойд Остин позвонил южнокорейскому коллеге Ли Чжон Сопу и разъяснил ему позицию Вашингтона в связи с утечкой документов. Об этом сообщило Минобороны Южной Кореи.

«Звонок был совершен по запросу Ллойда Остина. Он объяснил ситуацию с недавними сообщениями в СМИ об утечке американских секретных военных документов и заявил, что намерен поддерживать тесную связь с правительством Республики Корея <...> по этому вопросу», — говорится на сайте ведомства.

Оба министра согласились с тем, что солидарность между двумя странами «сильна как никогда».

Документы, попавшие в сеть, показывают, что американские спецслужбы прослушивали руководство страны. В них излагается разговор между двумя высокопоставленными членами Совета национальной безопасности, которые обсуждали запрос Вашингтона о поставке боеприпасов. Они опасались, что США передадут их Украине, что нарушит политику невмешательства Сеула.

После того, как партия из более ста секретных материалов якобы из Пентагона с разведданными была опубликована в Twitter, представитель южнокорейского президента заявил о намерении обсудить с Вашингтоном вопросы, поднятые в результате публикации. Позже администрация президента потребовала принять от США меры в связи с утечкой.

Члены комитетов демократической партии «Тобуро», контролирующей однопалатный парламент Южной Кореи, призвали правительство осудить «нарушение США национального суверенитета» государства и «незаконную шпионскую деятельность».