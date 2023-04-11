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МТС не удалось утвердить у армянского регулятора продажу «дочки»

В Армении регулятор не разрешил «дочке» МТС продать акции компании из Кипра

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении отклонила заявку компании ЗАО «МТС Армения» под брендом Viva-MTS, которая является дочкой российского мобильного оператора ПАО «МТС», на продажу акций. Об этом сообщает «Интерфакс».

Купить 100% акций компании должна была кипрская организация Fedilco Group Limited, данные о конечных бенефициарах не разглашаются. «МТС Армения», которая принадлежит другой кипрской компании Aramayo Investments Limited (находится в собственности у ПАО МТС через люксембургскую Allegretto Holding), должна была по итогам сделки выйти из структур оператора.

Регулятор объяснил свое решение следованием законодательству Армении, согласно которому может отказать в сделке, если «она не соответствует требованиям, угрожает или может угрожать национальной безопасности или государственным интересам страны». На обжалование у МТС есть 30 дней, компания отказалась комментировать ситуацию.

Представитель МТС отказался от комментариев.

13 марта «МТС Армения» подала заявку в КРОУ с просьбой разрешить продажу своих акций. Представитель МТС не ответил на вопрос о том, сколько акций компания планирует продать.

В конце марта президент МТС Вячеслав Николаев сказал РБК о продаже армянской «дочки», что «если будет правильный покупатель с хорошей ценой, я не вижу проблем в том, чтобы продать бизнес», однако такого покупателя не нашлось.

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Согласно финансовому отчету за 2022 год, выручка «МТС Армения» равнялась 7,9 млрд руб., или менее 1,5% от выручки всей группы. Чистая прибыль достигла 804 млн руб.

Теги
МТС Армения дочерняя компания продажа акций
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