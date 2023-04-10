В Белоруссии задумались о призыве студентов, «как в Советском Союзе»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 89,17 (-1,12) Инвестиции, 10 апр, 16:25 Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 81,74 (-0,65) Инвестиции, 10 апр, 16:25
В Госдепе заявили о незаконном удержании журналиста WSJ в России Политика, 10 апр, 23:49
В Госдепе заявили о переговорах с Вьетнамом по отказу от оружия из России Политика, 10 апр, 23:34
Репродуктологи предложили ограничить возраст женщин для бесплатного ЭКО Общество, 10 апр, 23:27
Минобороны Болгарии отказалось передавать Украине МиГ-29 безвозмездно Политика, 10 апр, 23:08
В Белоруссии задумались о призыве студентов, «как в Советском Союзе» Политика, 10 апр, 22:48
Киев исключил ухудшение отношений с США после утечки секретных документов Политика, 10 апр, 22:39
Экс-президент Молдавии Додон вновь возглавил Партию социалистов Политика, 10 апр, 22:36
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Новые правила оповещения призывников и борьба с уклонистами. Главное Политика, 10 апр, 22:29
ЦСКА разгромил СКА и оказался в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина Спорт, 10 апр, 22:11
Нетаньяху решил оставить «уволенного» главу Минобороны на своем посту Политика, 10 апр, 22:07
«Росатом» потребовал от Финляндии вернуть €920 млн на строительство АЭС Бизнес, 10 апр, 22:01
В Запорожской области задержали агента разведки Украины Политика, 10 апр, 22:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10 апр, 21:57
СПбГУ отстранил подозреваемого в телефонном мошенничестве преподавателя Общество, 10 апр, 21:48
Политика ,  
0 

В Белоруссии задумались о призыве студентов, «как в Советском Союзе»

В Совбезе Белоруссии предложили призывать студентов вузов на срочную службу
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В Белоруссии следует рассмотреть идею призывать на срочную службу студентов, получающих высшее образование, заявил в ходе совещания с руководителями вузов государственный секретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович.

Он предложил ректорам высших учебных заведений обдумать свое отношение к тому, чтобы студенты призывались в армию, «как это было когда-то в Советском Союзе», поскольку «все новое — хорошо забытое старое», и передать свои мнения и предложения по этому поводу в секретариат Совета безопасности Белоруссии.

«Молодой человек, который поступил в высшее учебное заведение, а потом пошел служить, год отслужил и вернулся на второй-третий курс зрелым, — на него и девушки будут по-другому смотреть», — цитирует Вольфовича БелТА.

В СССР отсрочка для студентов, получавших высшее образование, появилась в 1965 году, но через два года ее оставили только для тех, кто учился на дневном отделении.

В 1980-х, после начала войны в Афганистане, отсрочки начали отменять. Сначала это коснулось студентов вузов без военных кафедр. С 1984 года отсрочки отменили для всех студентов без исключения. Их вернули в 1989 году.

Теги
служба в армии отсрочка студенты Белоруссия
Материалы по теме
Госдума уравняет электронные и бумажные повестки
Политика
Уклонистам запретят выезд, кредиты и заключение сделок
Политика
Генштаб заявил об отсутствии планов проводить вторую мобилизацию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter