В Белоруссии задумались о призыве студентов, «как в Советском Союзе»

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В Белоруссии следует рассмотреть идею призывать на срочную службу студентов, получающих высшее образование, заявил в ходе совещания с руководителями вузов государственный секретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович.

Он предложил ректорам высших учебных заведений обдумать свое отношение к тому, чтобы студенты призывались в армию, «как это было когда-то в Советском Союзе», поскольку «все новое — хорошо забытое старое», и передать свои мнения и предложения по этому поводу в секретариат Совета безопасности Белоруссии.

«Молодой человек, который поступил в высшее учебное заведение, а потом пошел служить, год отслужил и вернулся на второй-третий курс зрелым, — на него и девушки будут по-другому смотреть», — цитирует Вольфовича БелТА.

В СССР отсрочка для студентов, получавших высшее образование, появилась в 1965 году, но через два года ее оставили только для тех, кто учился на дневном отделении.

В 1980-х, после начала войны в Афганистане, отсрочки начали отменять. Сначала это коснулось студентов вузов без военных кафедр. С 1984 года отсрочки отменили для всех студентов без исключения. Их вернули в 1989 году.