В Запорожской области задержали агента разведки Украины

В правоохранительных органах заявили о задержании агента ГУР Украины в Запорожской области

Фото: Александр Чаплыгин / Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Запорожской области задержали предполагаемого агента Главного управления разведки (ГУР) Украины, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур.

По данным правоохранительных органов, задержанный гражданин России передавал данные о местоположении военных и гражданских объектов в Херсонской и Запорожской областях, в том числе банков, пунктов выдачи пропусков, СМИ и социальных учреждений.

Как выяснили силовики, c украинской стороны связь с ним установили через Telegram, предложили заполнить анкету для вступления в «Легион «Свобода России» (организация признана в России террористической и запрещена) и поручили выехать в Мелитополь. За помощь спецслужбе Украины он получал до 2,5 тыс. руб. за каждое задание.

Задержанному грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Следствие также проверяет его на причастность к обстрелам Мелитополя 29 марта и 2 апреля.

В Херсонской области 7 апреля задержали агента спецслужб Украины, который собирал сведения о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных сил России, и его помощника. Они передавали СБУ данные с привязкой к координатам через мессенджеры. С помощью полученной информации украинские военные корректировали «артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по позициям ВС России».

Против задержанных украинцев завели дела по ст. 276 УК (шпионаж), их арестовали. По ней грозит до 20 лет лишения свободы.