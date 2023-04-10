СПбГУ отстранил подозреваемого в телефонном мошенничестве преподавателя

Санкт-Петербургский государственный университет (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) временно отстранил от работы преподавателя, которого задержали по подозрению в совершении уголовного преступления. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«На период расследования уголовного дела преподаватель отстранен от работы. Должностные лица СПбГУ оказывают сотрудникам правоохранительных органов необходимое содействие», — заявили в организации и отметили, что уголовное дело не связано с работой в вузе.

Имя задержанного в университете не назвали. По данным «Фонтанки» и 78.ru, речь идет о доценте восточного факультета. В полицию обратился 67-летний заведующий отделом образования и рассказал, что ему позвонил лжесотрудник Сбербанка. Потерпевший оформил кредит на 5 млн руб., встретился с мошенником на Университетской набережной и отдал деньги. По данным следствия, эти наличные и мог забрать подозреваемый.

Как пишет «Фонтанка», ранее задержанный сам стал жертвой мошенников и лишился большой суммы. После эти же люди предложили доценту заработать — приходить по назначенному адресу и забирать деньги. По предварительным данным, полиция установила четыре эпизода с участием преподавателя. Себе он забирал, как считает следствие, по 30 тыс. руб., а остальную сумму передавал другому человеку.

Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 159 УК («Мошенничество»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательной явки.