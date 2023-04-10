Турция приняла на вооружение десантный корабль для размещения Bayraktar
На службу ВМС Турции заступил первый десантный корабль TCG Anadolu, предназначенный для дислокации ударных беспилотников, сообщает агентство Anadolu. Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что в течение года на судне разместят дроны Bayraktar TB3.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии ввода Anadolu в строй заявил, что на корабле длиной 231 м и шириной в 32 м возможно разместить десант численностью в батальон. По его словам, это дает возможность оперативно перебрасывать силы в любую часть региона и мира. На палубе могут приземляться учебно-боевые самолеты Hürjet.
В целом Anadolu рассчитан на перевозку 94 единиц техники, в том числе 13 танков, шести бронетраспортеров и 27 БТР-амфибий, а также четырех катеров. На палубе могут размещаться десять вертолетов и 11 ударных беспилотников, а ангар судна рассчитан еще на 19 вертолетов и 30 дронов.
На корабле работает госпиталь с двумя операционными. Это позволяет использовать судно в миссиях по оказанию помощи, например, при ликвидации стихийных бедствий и эвакуации беженцев.
Строить Anadolu начали в апреле 2016 года, через три года судно спустили на воду. По словам Эрдогана, доля отечественных технологий на корабле достигает 70%: национальная промышленность создала, в частности, системы радиоэлектронной борьбы, противоторпедной защиты, связи, навигации, радары, инфракрасные системы поиска и слежения.