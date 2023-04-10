Турция приняла на вооружение десантный корабль для размещения Bayraktar

Корабль TCG Anadolu (Фото: wikipedia.org)

На службу ВМС Турции заступил первый десантный корабль TCG Anadolu, предназначенный для дислокации ударных беспилотников, сообщает агентство Anadolu. Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что в течение года на судне разместят дроны Bayraktar TB3.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии ввода Anadolu в строй заявил, что на корабле длиной 231 м и шириной в 32 м возможно разместить десант численностью в батальон. По его словам, это дает возможность оперативно перебрасывать силы в любую часть региона и мира. На палубе могут приземляться учебно-боевые самолеты Hürjet.

В целом Anadolu рассчитан на перевозку 94 единиц техники, в том числе 13 танков, шести бронетраспортеров и 27 БТР-амфибий, а также четырех катеров. На палубе могут размещаться десять вертолетов и 11 ударных беспилотников, а ангар судна рассчитан еще на 19 вертолетов и 30 дронов.

На корабле работает госпиталь с двумя операционными. Это позволяет использовать судно в миссиях по оказанию помощи, например, при ликвидации стихийных бедствий и эвакуации беженцев.

Строить Anadolu начали в апреле 2016 года, через три года судно спустили на воду. По словам Эрдогана, доля отечественных технологий на корабле достигает 70%: национальная промышленность создала, в частности, системы радиоэлектронной борьбы, противоторпедной защиты, связи, навигации, радары, инфракрасные системы поиска и слежения.