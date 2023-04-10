Резников рассказал, что запасной пункт Минобороны Украины был в Гостомеле

Гостомель (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

В начале российской военной операции запасной командный пункт Минобороны Украины должен был расположиться в городе Гостомель в Киевской области, который с самого начала стали штурмовать российские войска. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью «Украинской правде».

Фото: Google Maps

По словам Резникова, в пункт должны были выехать высокопоставленные чиновники украинского Минобороны, но в Гостомеле высадились российские десантники. «Теоретически, если бы мы туда переместились хотя бы за день-два, то у меня половина министерства была бы там. Почти в плену», — сказал Резников.

После этого украинское командование «распылилось» по разным зданиям Минобороны в Киеве, заявил министр. Финансовых специалистов он приказал вывезти за пределы города, чтобы они находились «в более-менее безопасном месте и могли работать».

О том, что российский десант высадился на аэродроме Гостомель под Киевом и занял его, Минобороны России сообщило 25 февраля прошлого года. «В операции было задействовано более 200 российских вертолетов. Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы», — рассказали в ведомстве.

При захвате аэродрома погибли 200 украинских военнослужащих. После этого основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта и заблокировали Киев с запада, заявили в Минобороны.