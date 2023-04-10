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Политика ,  
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Власти Армении отпустили обвиняемого в России по делу о дезертирстве

Власти Армении отпустили задержанного по запросу России обвиняемого в дезертирстве
Генеральная прокуратура Армении, Ереван
Генеральная прокуратура Армении, Ереван (Фото: prosecutor.am)

Задержанного в Ереване по запросу Москвы россиянина, который обвиняется в дезертирстве, отпустили. Об этом Armenia Today сообщила Генпрокуратура Армении.

Вопрос выдачи его России не рассматривается, добавили в ведомстве: для этого необходимы соответствующее ходатайство и достаточные основания «согласно международным договорам».

РБК направил запрос в пресс-службу Генеральной прокуратуры Армении и российское посольство в республике.

Полиция Еревана задержала россиянина 7 апреля. 23-летнего Юрия Т. по обвинению в дезертирстве разыскивают московские правоохранительные органы. Такое преступление по ст. 338 УК наказывается лишением свободы на срок до семи лет. В случае дезертирства с оружием, в составе организованной группы и/или по предварительному сговору максимальное наказание составляет десять лет. За дезертирство в период мобилизации, военного положения или боевых действий УК предусматривает наказание сроком до 15 лет.

Теги
Армения Ереван дезертирство
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Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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