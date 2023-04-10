Власти Армении отпустили обвиняемого в России по делу о дезертирстве

Генеральная прокуратура Армении, Ереван (Фото: prosecutor.am)

Задержанного в Ереване по запросу Москвы россиянина, который обвиняется в дезертирстве, отпустили. Об этом Armenia Today сообщила Генпрокуратура Армении.

Вопрос выдачи его России не рассматривается, добавили в ведомстве: для этого необходимы соответствующее ходатайство и достаточные основания «согласно международным договорам».

РБК направил запрос в пресс-службу Генеральной прокуратуры Армении и российское посольство в республике.

Полиция Еревана задержала россиянина 7 апреля. 23-летнего Юрия Т. по обвинению в дезертирстве разыскивают московские правоохранительные органы. Такое преступление по ст. 338 УК наказывается лишением свободы на срок до семи лет. В случае дезертирства с оружием, в составе организованной группы и/или по предварительному сговору максимальное наказание составляет десять лет. За дезертирство в период мобилизации, военного положения или боевых действий УК предусматривает наказание сроком до 15 лет.