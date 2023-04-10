Калужский губернатор вступился за обвиненного в дискредитации ВС хирурга

Юрий Евич (Фото: КГУ им. К.Э. Циолковского)

Правоохранительные органы должны разобраться и принять справедливое решение по делу против фронтового хирурга Юрия Евича, который «якобы критиковал обеспечение спецоперации». Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Административное дело о дискредитации против Евича было заведено после его лекции на Сахалине для сотрудников Росгвардии.

«Власти порой критикуют за то, что где-то помощь была оказана не так, как хотелось бы. Важно услышать эти советы, проанализировать и при необходимости исправить ситуацию», — считает губернатор. По его словам, опыт Евича «основан на реальной практике, которую он получил в боевых условиях».

«Гражданский человек, незнакомый с этими условиями, может здоровую оценку спутать с чрезмерной критикой. Поэтому тем более важно правильно и адекватно воспринять рекомендации тех, кто посвятил свою жизнь спасению жизней других в кризисных ситуациях», — написал глава региона.

Он также выразил надежду, что правоохранительные органы разберутся в ситуации и «примут справедливое решение».

Дело против Евича завели после его открытой лекции для сотрудников Росгвардии на Сахалине. Карточка дела опубликована на сайте Козельского районного суда Калужской области. Согласно данным суда, Евичу вменяют ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП. По ней может быть наложено наказание в виде штрафа до 50 тыс. руб.

Юрий Евич — основатель и руководитель Центра тактической медицины, который проводит обучение и тренировки.