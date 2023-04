FT узнала о денежных потерях крупнейших застройщиков Гонконга

Фото: Andrew Wong / Getty Images

Акции четырех крупнейших семей застройщиков Гонконга упали более чем на треть за последние четыре года на фоне падения цен на недвижимость и коронавирусных ограничений. Об этом пишет Financial Times (FT).

Речь идет о компаниях Lis of CK Asset, Kwoks of Sun Hung Kai Properties, Lees of Henderson Land и Chengs of New World Development. Как пишет FT, их акции упали в среднем примерно на 35% с апреля 2019 года, а их совокупная рыночная стоимость снизилась с приблизительно $132 млрд до $86 млрд к концу марта 2023 года. Падение стоимости произошло в New World и Henderson — на 62 и 40% соответственно.

Базовая прибыль застройщиков на фоне падения продаж жилья и цен на недвижимость (на 40 и 15%) тоже сократилась. В Sun Hung Kai за шесть месяцев до декабря 2022 года она упала на 36%, в New World — на 14%. В Henderson Land она упала на 29% за весь прошлый год.

Застройщики также пострадали от жестких ограничений из-за COVID в материковом Китае, где их совокупный доход в прошлом году составил $4,8 млрд — на 40% меньше, чем годом ранее. Показатель стал самым низким с 2019 года.

Почетный профессор политики и государственного управления в Гонконгском университете Джон Бернс заявил, что по экономике Гонконга, помимо имущественного спада и протестов 2019 года, ударила «маргинализация магнатов» Пекином. Профессор китайской политической экономии в Университете Джонса Хопкинса Хо-фунг Хунг пояснил, что власти Китая пытаются снизить политическое влияние крупных гонконгских бизнесменов. Например, председателя CK Asset Виктора Ли в марте лишили роли в постоянном комитете высшего политического консультативного органа Китая.

Поскольку владение жильем остается недоступным для большинства жителей Гонконга, застройщики столкнулись с необходимостью строить больше жилья, добавил Бернс. «[Пекин] фактически говорит им: нам нужно ваше содействие, нам нужна ваша помощь. Но вы должны работать с нами над нашими политическими приоритетами», — сказал он.

Экономист Moody's Analytics Херон Лим отметил, что «застройщики в Гонконге не видели долговых рисков, в отличие от их материковых китайских коллег». По его мнению, в случае восстановления экономики «гонконгские фирмы могут быть в хорошем положении».