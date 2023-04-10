Вместо лунного «Орла» решили создать новый легкий космический корабль

Макет пилотируемого транспортного корабля «Орел» (Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости)

В России появится новый «легкий» космический корабль для полетов на перспективную российскую орбитальную станцию, сообщил «Интерфаксу» первый замглавы «Роскосмоса» Андрей Ельчанинов. Проектировать и строить корабль будет ракетно-космическая корпорация «Энергия», при его создании будут использованы наработки, полученные при проектировании перспективного транспортного корабля «Орел».

«Новый легкий корабль будет разрабатываться на принципах экономичности и серийности, в связи с чем не все системы лунного корабля будут востребованы в новой ОКР», — сказал Ельчанинов.

Несмотря на выбор в качестве основы для корабля проекта «Орел», облик нового корабля будет другой, уточнил Ельчанинов.

В декабре 2022 года исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что полет к Луне корабля «Орел» возможен только в связке с ракетой-носителем сверхтяжелого класса.

В июле 2022 года исполнительный директор «Роскосмоса» по науке Александр Блошенко сообщил, что корпорация отложила работы по пилотируемым полетам на Луну и сосредоточилась на более насущных задачах.



«Пока вправо сдвинулся вопрос со сверхтяжем, как и лунная программа. Мы расставляем приоритеты в сторону более насущных дел: дистанционное зондирование Земли, связь, то, что нужно всем — и гражданским, и военным. Поэтому научный космос сдвинулся», — пояснил он тогда.



Он добавил, что госкорпорация продолжает работать по ракете-носителю «Союз-5», являющейся составной частью сверхтяжелой ракеты. Проект сверхтяжелой ракеты «Енисей» так и не был принят.