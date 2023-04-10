Вместо лунного «Орла» решили создать новый легкий космический корабль

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
Темп роста числа долгосрочных держателей BTC достиг максимума за 2 года Крипто, 14:47
Суд дал мошенникам до 14 лет колонии за схему с инвестициями на ₽300 млн Общество, 14:47
Федун словами «ничего хорошего» оценил результаты «Спартака» Спорт, 14:46
Минобороны заявило об уничтожении 290 военных ВСУ на донецком направлении Политика, 14:42
Как найти бухгалтера, юриста и сотрудников для малого бизнеса РБК и СберБизнес, 14:36
Вместо лунного «Орла» решили создать новый легкий космический корабль Общество, 14:35
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:32
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Почему сотрудники манипулируют коллегами — пять скрытых мотивов Pro, 14:29
Согласие супруга на сделки с недвижимостью. В каких случаях оформлять Недвижимость, 14:23
Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи» Спорт, 14:15
Сальников назвал невыполнимыми условия МОК для допуска россиян до Игр Спорт, 14:14
Стали известны подробности подготовки Костомарова к протезированию Спорт, 14:13
В Армении задержали азербайджанского военного Политика, 14:12
Кержаков сообщил о невыплаченных ему деньгах кипрским клубом Спорт, 14:11
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Общество ,  
0 

Вместо лунного «Орла» решили создать новый легкий космический корабль

Замглавы Роскосмоса Ельчанинов: тяжелый «Орел» переделают в легкий космический корабль
Макет пилотируемого транспортного корабля &laquo;Орел&raquo;
Макет пилотируемого транспортного корабля «Орел» (Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости)

В России появится новый «легкий» космический корабль для полетов на перспективную российскую орбитальную станцию, сообщил «Интерфаксу» первый замглавы «Роскосмоса» Андрей Ельчанинов. Проектировать и строить корабль будет ракетно-космическая корпорация «Энергия», при его создании будут использованы наработки, полученные при проектировании перспективного транспортного корабля «Орел».

«Новый легкий корабль будет разрабатываться на принципах экономичности и серийности, в связи с чем не все системы лунного корабля будут востребованы в новой ОКР», — сказал Ельчанинов.

Несмотря на выбор в качестве основы для корабля проекта «Орел», облик нового корабля будет другой, уточнил Ельчанинов.

В декабре 2022 года исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что полет к Луне корабля «Орел» возможен только в связке с ракетой-носителем сверхтяжелого класса.

В июле 2022 года исполнительный директор «Роскосмоса» по науке Александр Блошенко сообщил, что корпорация отложила работы по пилотируемым полетам на Луну и сосредоточилась на более насущных задачах.

«Пока вправо сдвинулся вопрос со сверхтяжем, как и лунная программа. Мы расставляем приоритеты в сторону более насущных дел: дистанционное зондирование Земли, связь, то, что нужно всем — и гражданским, и военным. Поэтому научный космос сдвинулся», — пояснил он тогда.

Он добавил, что госкорпорация продолжает работать по ракете-носителю «Союз-5», являющейся составной частью сверхтяжелой ракеты. Проект сверхтяжелой ракеты «Енисей» так и не был принят.

Теги
Роскосмос лунная программа космический корабль
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
В Подмосковье построят копию будущей российской лунной базы
Технологии и медиа
«Роскосмос» заключил контракты на ₽16,5 млрд на создание лунных миссий
Технологии и медиа
«Роскосмос» перенес первую за 50 лет лунную миссию на 2023 год
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter