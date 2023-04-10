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Экономика ,  
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Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях

Глава ЦБ Набиуллина: слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях полностью лживы
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Цифровой рубль — это еще одно средство расчета, он не отменяет существующие способы расчетов и не окажет влияния на формы выплаты пенсий, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«В последнее время появилось довольно много разных слухов о цифровом рубле — например, что он заменит наличные или что пенсии будут платиться только в цифровых рублях. Это абсолютная неправда. Цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, он дополняет. Это еще один из способов расчета», — сказала она, выступая в Госдуме.

По ее словам, Банк России продолжит развивать как безналичное, так и наличное денежное обращение, чтобы людям было удобно распоряжаться своими деньгами так, как им удобно в данной ситуации.

Глава Центробанка разъяснила депутатам, что главным преимуществом цифрового рубля для людей являются полностью бесплатные переводы для физических лиц.

Ранее глава ЦБ упрекнула банки в том, что они с помощью высоких комиссий за переводы могут «запирать людей в рамках одного банка, если даже другой банк предлагает более выгодные условия». По мнению Набиуллиной, это сдерживает конкуренцию.

Она разъяснила, что Банк России не собирается менять свою позицию по сумме денежных переводов без комиссии между счетами одного клиента в разных банках до 1,4 млн руб. 

«Наша позиция здесь не изменилась. Мы понимаем, что некоторые банки против, но мы считаем принципиально важным, чтобы у людей было право свои сбережения хотя бы в рамках застрахованной суммы переводить из одного банка в другой банк свободно», — сказала она тогда.

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В феврале Набиуллина сказала, что Банк России будет распространять цифровой рубль постепенно. Тестирование операций на реальном цифровом рубле и с участием реальных клиентов планируется начать уже в этом году. 

Теги
Персоны
цифровой рубль Эльвира Набиуллина пенсии

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка

29 октября 1963 года
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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