Продление салатовой ветки столичного метро на север завершат к осени

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Три новые станции Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена — «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» — по планам градостроителей будут достроены уже осенью 2023 года. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Я думаю, что уже в мае мы приступим к оснащению станций всеми необходимыми системами жизнеобеспечения и начнем подготовку к выходу на технический пуск к осени этого года», — пояснил Бочкарев. Ранее в марте столичные власти сообщали, что работы на будущей конечной станции «Физтех» завершены уже наполовину.

Участок из трех станций длиной около 6 км призван улучшить транспортную доступность для 400 тыс. жителей районов Северный, Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также города Долгопрудного. «Физтех» станет первой станцией салатовой ветки за пределами МКАД и самой северной в Московском метрополитене.

Кроме трех станций Люблинско-Дмитровской линии в 2023 году в Москве планируется завершить строительство еще трех станций метро, рассказал Бочкарев, не уточнив, о каких именно станциях идет речь. Согласно планам столичных градостроителей, это могут быть три станции в «Новой Москве»: «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» на Солнцевской и «Потапово» на Сокольнической линиях.