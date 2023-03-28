В мэрии Москвы оценили степень готовности станции метро «Физтех»

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Готовность будущей конечной станции Люблинско-Дмитровской линии столичного метро «Физтех» составляет около 50%, в данный момент завершается возведение основных конструкций свода платформенной части станции. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам чиновника, монолитные работы на станции выполнены на более чем две трети, конструкции самой платформы — наполовину. В свою очередь, в инжиниринговом холдинге «Мосинжпроект», который занимается проектировкой и строительством новых линий метро, добавили, что монолитные работы в северном вестибюле «Физтеха» также готовы наполовину, а в южном, выходящем на бульвар Академика Ландау, — более чем на треть.

Станция «Физтех» возводится в рамках продления салатовой ветки и с открытием станет самой северной в Московском метрополитене. Помимо нее в рамках нового участка откроются станции «Яхромская» и «Лианозово». Последняя будет с пересадкой на одноименную платформу МЦД-1.

«Физтех» также станет первой и пока единственной станцией Люблинско-Дмитровской ветки, расположенной за МКАД. В прошлом декабре в Москомархитектуре согласовали и опубликовали архитектурный проект новой станции. По оценке столичной мэрии, запуск участка из трех станций длиной 6 км улучшит транспортную доступность жителей районов Северный, Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово. На данный момент продление салатовой ветки стоит в планах на этот год.