ФСБ задержала главу Cвердловского управления МВД по борьбе с наркотиками

Иван Ергеледжи (Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области)

Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области задержали главу управления по контролю за оборотом наркотиков МВД региона Ивана Ергеледжи по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщают 66.ru и Ura.ru со ссылкой на источники.

Ергеленджи подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Начальника управления задержали в Первоуральске вечером 9 апреля, сообщили Ura.ru источники в силовых структурах. «По предварительной информации, кто-то из сотрудников передал ему деньги, но в составе преступления коррупционной составляющей нет. Полковник [находится] в изоляторе временного содержания», — сказал собеседник издания.

Руководитель пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых не стал комментировать ситуацию. Он сообщил РБК, что реакция со стороны правоохранителей последует, если информация о причастности должностного лица к противоправной деятельности подтвердится.

В пресс-службе УФСБ России по Свердловской области отказались от комментариев.

Иван Ергеледжи был назначен руководителем управления по контролю за оборотом наркотиков весной 2021 года, пишет «РБК Екатеринбург». До этого с 2019 года возглавлял межмуниципальный отдел МВД «Верхнепышминский».

Также работал в должности милиционера патрульно-постовой службы Первоуральска, оперуполномоченным в подразделении по борьбе с экономическими преступлениями. Возглавлял отделение по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска регионального МВД.