Маск пообещал уточнить маркировку Би-би-си о связях с правительством

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Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск пообещал уточнить маркировку о финансировании правительством, которую администрация соцсети присвоила профилю Британской национальной вещательной корпорации (Би-би-си). Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Нам нужно добавить больше детализации к пометке «редакционное влияние», так как оно сильно различается. На самом деле я не думаю, что Би-би-си столь же предвзята, как некоторые другие финансируемые государством СМИ, но со стороны Би-би-си глупо заявлять о нулевом влиянии», — написал бизнесмен. В случае с Би-би-си точнее было бы сделать отметку о «незначительном влиянии правительства» на компанию, полагает он.

Такое заявление предприниматель сделал после того, как Би-би-си потребовала убрать отметку «финансируемое правительством СМИ» с аккаунта @BBC с анонсами телепрограмм и новостями в сфере развлечений. Страницы новостных отделов маркированы не были.

«Би-би-си является и всегда была независимой. Мы финансируемся британской общественностью за счет лицензионного сбора», — заявили в компании. Там добавили, что организация ведет переговоры с Twitter по этому поводу.

Би-би-си в основном финансируется за счет лицензионного сбора. Жители Великобритании ежегодно оплачивают его за каждое устройство, с которого смотрят телеканалы в прямом эфире. Компания также получает доход от коммерческих операций. Плата за телевизионную лицензию в Британии составляет £159 за цветные и £53,5 за черно-белые устройства. По закону каждое домохозяйство должно платить лицензионный сбор, если его члены: смотрят или записывают программы, когда те показывают на любом телеканале;

смотрят программы в прямом эфире на любом сервисе онлайн-телевидения, например YouTube или Amazon Prime Video;

скачивают или смотрят любые программы Би-би-си на онлайн-сервисе корпорации iPlayer.

Сбор составляет порядка 71% доходов корпорации. Остальные средства она получает от коммерческой и других видов деятельности, таких как гранты, роялти, доходы от аренды или дочерних компаний. Кроме того, Би-би-си получает от правительства более £90 млн в год на поддержку своей всемирной службы, которая преимущественно обслуживает аудиторию за пределами Великобритании.