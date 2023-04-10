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Общество ,  
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Напугавшего до смерти более тысячи кур китайца осудили на полгода

Суд в Китае приговорил напугавшего более тысячи куриц до смерти мужчины к 6 месяцам тюрьмы

Жителя китайской провинции Хэнань приговорили к шести месяцам лишения свободы за то, что он до смерти напугал более тысячи соседских кур, сообщает Sohu.

Мужчина по фамилии Гу дважды пробирался на куриную ферму своего соседа по фамилии Чжун после ссоры из-за того, что последний  апреле прошлого года срубил дерево на соседском участке без разрешения. Свет от фонарика Гу пугал птиц и они сбивались в угол, однако в давке гибли цыплята. В первый раз погибли 460 птиц. Чжун оценил ущерб в 3 тыс. юаней (около 35,9 тыс. руб.).

Во второй раз погибли 640 цыплят. Центр сертификации цен установил, что общая стоимость погибших 1100 цыплят составила 13 840 юаней (порядка 165,5 тыс. руб.).

Гу признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд обвинил его в умышленном уничтожении имущества и приговорил его к тюремному заключению сроком на шесть месяцев с отсрочкой исполнения на один год. 

Теги
Китай приговор курица
Пространство выбора
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Читать
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