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Общество ,  
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В Финляндии крыша ТЦ обрушилась из-за птичьего помета

Причиной обрушения крыши ТЦ в Финляндии оказался скопившийся голубиный помет
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / Global Look Press
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / Global Look Press

В финском городе Каяани завершилось расследование обрушения крыши торгового центра Kauppapaikka, сообщает издание из Финляндии Iltalehti. Крыша ТЦ обрушилась утром 11 января, при происшествии никто не пострадал.

Инженерная компания, которая устанавливала причины происшествия, пришла к выводу, что один из кронштейнов, державших крышу, вышел из строя из-за скопившегося на нем голубиного помета, рассказала изданию Кати Консти, менеджер инвестиционной компании Pontos Group, которой принадлежит торговый центр.

Неоновая вывеска на ТЦ привлекала насекомых, которые, в свою очередь, привлекали птиц. Под тяжестью голубиных экскрементов кронштейн прогнулся, что привело к непомерной нагрузке на другой элемент конструкции. «После выхода из строя одной опоры нагрузка передавалась на соседние, и в результате цепной реакции произошло обрушение крыши», — говорится в отчете компании.

ТЦ Kauppapaikka был построен в 1991 году. Сотрудники компании, которые подготовили отчет о причинах обрушения, отмечают, что помет скапливался на крыше годами.

Теги
Финляндия голуби обрушение крыши
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