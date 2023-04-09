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Умер сыгравший в «Убойной силе» и «Улицах разбитых фонарей» Вадим Волков

Актер из «Убойной силы» Вадим Волков умер в возрасте 59 лет
Вадим Волков
Вадим Волков (Фото: mtfontanka / VK)

Актер театра и кино Вадим Волков умер на 60-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке в социальной сети «ВКонтакте».

«На 60-м году жизни скоропостижно скончался Вадим Кимович Волков. <...> Светлая память нашему товарищу. Спасибо, что он был с нами все эти годы. Приносим искренние соболезнования семье, родным и друзьям артиста», — сказано в сообщении.

Вадим Волков родился 11 февраля 1964 года в Ленинграде. Он выпустился из Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК, ныне — Российский государственный институт сценических искусств), окончив курсы Игоря Владимирова и Ларисы Малеванной. Работал в Театре Ленинского комсомола («Балтийский дом»), Формальном театре, сотрудничал с Творческими мастерскими при Союзе театральных деятелей (СТД), Театром им. В.Ф. Комиссаржевской и «Приютом комедианта». Затем перешел в труппу Молодежного театра на Фонтанке, где за 12 лет сыграл 12 ролей в спектаклях. Волков участвовал в постановках «Севильский цирюльник», «Время для посещений», «Школа налогоплательщиков», «АБАНАМАТ!», «Жаворонок», «Последнее китайское предупреждение», «Четыре танго о любви», «Наш городок», «Жозефина и Наполеон», «В день свадьбы» и «Кабала святош / Мольер». Ближайшие спектакли с участием актера были запланированы на 11, 13 и 16 апреля.

Артист также снимался в кино и на телевидении. Всего на его счету более 30 работ. Волков исполнил эпизодические роли в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Морские дьяволы», «Тест на беременность» и других.

Теги
Вадим Волков актер
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
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