Украинский телеканал заменил лицо российского актера

Кадр из трейлера (Фото: @stbua / Youtube)

Украинский телеканал СТБ вырезал из сериала лицо российского актера Прохора Дубравина и заменил лицом украинца Дмитрия Саранкова. Об этом сообщили издания «Обозреватель» и «24 канал» в Telegram.

Дубравин снялся в сериале «Последнее письмо любимого», который выходит на СТБ. Внимание на замену лица обратил украинский актер Петр Крылов. Чтобы его заменить, создатели проекта использовали технологию deepfake.

Deepfake — это технология, предназначенная для синтеза искусственным интеллектом изображения человека. Понятие включает две составляющие — глубокое обучение (deep learning) нейросетей, и подделку (fake). Алгоритм объединяет несколько фото, на которых кто-либо изображен с разными выражениями лица, и делает из них видео. Для этого искусственный интеллект анализирует множество снимков и учит, как может выглядеть и двигаться конкретный персонаж.

«Обозреватель» и «24 канал» объяснили удаление Дубравина из сериала тем, что тот ни разу не высказался против российской спецоперации на Украине.

Первый эпизод сериала «Последнее письмо любимого» должны показать на СТБ в 20:00 (21:00 мск) 27 марта. Сюжет развивается вокруг женщины, получившей письмо от возлюбленного, которого давно считала погибшим.