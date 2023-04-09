Погибла озвучившая Мэри Джейн и рыбку Дори актриса Елена Шульман

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
«Полный беспредел». Как судья помог «Спартаку» избежать поражения в дерби Спорт, 16:00
В МВД Франции назвали возможное число людей под завалами дома в Марселе Общество, 15:46
Athletic включил двух россиян в список главных разочарований сезона НХЛ Спорт, 15:40
Папа римский на Пасху призвал к миру на Украине и примирению народов Политика, 15:34
Песков назвал самые мощные мировые СМИ Технологии и медиа, 15:28
Губернатор Красноярска поблагодарил Путина в речи о побеге сына из Италии Политика, 15:08
Матыцин не увидел повода встретиться с Карпиным после спора об отставке Спорт, 14:54
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Минобороны сообщило об уничтожении четырех групп украинских диверсантов Политика, 14:52
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 14:40
Погибла озвучившая Мэри Джейн и рыбку Дори актриса Елена Шульман Общество, 14:28
Капитан «Авангарда» заявил о невозможности «без крови» победить «Ак Барс» Спорт, 14:17
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 13:54
Кремль назвал минские соглашения «игрой в наперстки» Политика, 13:41
Захарова оценила визит Зеленского в Германию фразой «к своим потянулся» Политика, 13:38
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Общество ,  
0 

Погибла озвучившая Мэри Джейн и рыбку Дори актриса Елена Шульман

Актриса дубляжа Елена Шульман погибла в аварии с автобусом
Елена Шульман
Елена Шульман (Фото: dubbingofficial / VK)

Актриса дубляжа Елена Шульман погибла в аварии. Об этом сообщили РБК коллеги Шульман.

Актриса стояла на остановке, когда ее сбил автобус, сказано в сообщении в студии дубляжа Red Head Sound в социальной сети «ВКонтакте». Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник пишет, что Шульман погибла в Санкт-Петербурге. Актриса погибла за день до своего дня рождения — 10 апреля ей исполнилось бы 54 года.

Шульман родилась в Одессе в 1969 году. Всего на ее счету 656 ролей. Шульман озвучила Мэри Джейн в фильме «Человек паук» (2002), рыбку Дори в мультфильме «В поисках Немо» (2003). Ее голосом на русском языке говорили актрисы Сигурни Уивер («Аватар», «Валл-и») и Кирстен Данст, Моника Беллуччи («Ученик Чародея» (2010) и «Слезы Солнца (2003), Сальма Хайек («Дом Gucci») и другие. Также озвучивала роли в проектах «Клуб Винкс», «Век Адалин», «Анчартед: На картах не значится», «После», «Паразиты» и других.

Теги
ДТП актриса новости Автобус
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter