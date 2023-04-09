Погибла озвучившая Мэри Джейн и рыбку Дори актриса Елена Шульман

Елена Шульман (Фото: dubbingofficial / VK)

Актриса дубляжа Елена Шульман погибла в аварии. Об этом сообщили РБК коллеги Шульман.

Актриса стояла на остановке, когда ее сбил автобус, сказано в сообщении в студии дубляжа Red Head Sound в социальной сети «ВКонтакте». Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник пишет, что Шульман погибла в Санкт-Петербурге. Актриса погибла за день до своего дня рождения — 10 апреля ей исполнилось бы 54 года.

Шульман родилась в Одессе в 1969 году. Всего на ее счету 656 ролей. Шульман озвучила Мэри Джейн в фильме «Человек паук» (2002), рыбку Дори в мультфильме «В поисках Немо» (2003). Ее голосом на русском языке говорили актрисы Сигурни Уивер («Аватар», «Валл-и») и Кирстен Данст, Моника Беллуччи («Ученик Чародея» (2010) и «Слезы Солнца (2003), Сальма Хайек («Дом Gucci») и другие. Также озвучивала роли в проектах «Клуб Винкс», «Век Адалин», «Анчартед: На картах не значится», «После», «Паразиты» и других.