Суд признал актрису Гвинет Пэлтроу невиновной в «аварии» на лыжном склоне

Гвинет Пэлтроу (Фото: Rick Bowmer / Getty Images)

Суд штата Юта вынес вердикт в пользу актрисы Гвинет Пэлтроу по делу о лыжной аварии с участием голливудской звезды и пожилого мужчины Терри Сандерсона. Об этом сообщает издание Variety.

Сандерсон утверждал, что знаменитость врезалась в него, он требовал у актрисы компенсации в размере $300 тыс., заявив, что получил сотрясение мозга, четыре сломанных ребра и черепно-мозговую травму. Актриса, наоборот, утверждала, что в аварии на склоне виноват Сандерсон.

Суд встал на сторону Пэлтроу, с нее сняли все обвинения. В качестве компенсации она получит один доллар — эту сумму она сама указала во встречном иске, в котором она обвиняла мужчину в том, что он сам врезался в нее, а также в том, что он намерен использовать популярность актрисы, чтобы заработать на этом. По словам актрисы, Сандерсон въехал ей в спину, из-за чего оба повалились в сугроб. Его лыжи оказались между лыж Пэлтроу, а стоны мужчины в этот момент она восприняла как сексуальное домогательство.

Несчастный случай произошел в 2016 году в курортном американском городе Парк-Сити. Сандерсон утверждал, что после сильного столкновения с актрисой он упал и получил множество повреждений, в том числе черепно-мозговую травму и четыре сломанных ребра.