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Военная операция на Украине ,  
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В Чехии завели почти 100 дел за поддержку действий России на Украине

Прокуратура Чехии: в стране завели 95 дел против граждан о поддержке спецоперации России
Фото: David Tanecek / CTK via ZUMA Press / ТАСС
Фото: David Tanecek / CTK via ZUMA Press / ТАСС

Полиция Чехии с 24 февраля 2022 года возбудила 95 уголовных дел против граждан страны, чьи действия могут истолковать как поддержку российской спецоперации на Украине, пишет Irozhlas — новостной портал Чешского радио — со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ондрея Моравчика.

«С начала вторжения [на Украину] мы возбудили 95 уголовных дел. В этих случаях мы действительно знаем, что было совершено уголовное преступление», — сказал он. Обвинения предъявили 67 подозреваемым, уточнил Моравчик.

Сообщения о совершении преступлений, связанных с поддержкой спецоперации, поступают от граждан страны, уточнил он.

Публичной поддержкой действий России на Украине или российского руководства может считаться высказывание в социальной сети, участие в митинге или демонстрации, пояснял ранее генпрокурор Чехии Игор Стржиж. Эти действия могут истолковать как одобрение преступления, отрицание или попустительство преступлению, одобрение или оправдание геноцида по ст. 365 и 405 УК Чехии, заявил он. Нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Теги
Чехия уголовное дело поддержка Украина спецоперация
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