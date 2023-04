Ученые оценили эффективность Pfizer при респираторном вирусе у детей

Ребенок, страдающий РСВ-инфекцией, в педиатрическом отделении (Фото: Benjamin Westhoff / Reuters)

Вакцина Pfizer на 82% эффективна для предотвращения тяжелых случаев РСВ (респираторно-синцитиальный вирус) у младенцев, когда ее вводили беременным матерям во второй половине их беременности, выяснила международная группа ученых, среди которых Беате Кампманн и Шабир Мадхи. Результаты исследования опубликованы в The New England Journal of Medicine.

Вакцина Pfizer против РСВ, которую вводили женщинам во время беременности, была эффективна для новорожденных. Прививка была успешной в предотвращении тяжелых случаев заболевания РСВ у младенцев в течение 90, 120, 150 и 180 дней после рождения. Тем не менее, как говорится в исследовании, она не достигла своей цели по более эффективному предотвращению нетяжелых случаев вируса.

В ноябре Pfizer опубликовала предварительные результаты испытания вакцины. Управление по санитарному надзору США за качеством пищевых продуктов и медикаментов должно принять решение о коммерческом использовании вакцины к августу. В случае одобрения вакцина Pfizer может стать первой доступной прививкой для предотвращения заболевания у младенцев.

Согласно правительственным данным США, ежегодно в стране госпитализируются от 58 тыс. до 80 тыс. детей в возрасте до пяти лет из-за инфекции РСВ.

В конце 2022 года в США и Европе выросло количество заболеваний РСВ среди детей.

В феврале в России началось исследование вакцины для профилактики РСВ. Исследование проходит в НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге. В рамках первой фазы изучения вакцины планируется проверить ее безопасность при интраназальном введении. В 2022 году Международный коллектив биологов разработал вакцину от РСВ и успешно проверил ее в действии на новорожденных мышах.