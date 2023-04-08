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Общество ,  
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Почти 30 многоэтажных домов под Петербургом остались без воды

В Новом Девяткино из-за аварии без воды остались 26 многоэтажных домов

На магистральном водоводе в Новом Девяткино произошла авария, без воды остались 26 многоэтажных домов, сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

В старом жилом фонде вода не отключена. Над устранением аварии работают десять специалистов и четыре единицы техники. Завершить работы и включить воду в многоэтажках планируется к 23:00.

Авария произошла утром 8 апреля, сообщает 47news. Власти подвезли к домам цистерну с водой, рассказал изданию глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

В ночь на 8 апреля водоснабжение прекратилось в трех пригородных районах Челябинска — Вишневой горке, Белом хуторе и Привилегии, пишет 74.ru. В управляющей компании объяснили это крупной аварией на сетях «ЮжУралВодоканала».

В водоснабжающей организации в свою очередь объяснили, что «в результате давления льда труба водозабора была смещена из проектного положения». В «ЮжУралВодоканале» вместе с МЧС восстановили водозабор, после этого подача воды была возобновлена.

Теги
Ленинградская область Санкт-Петербург водоснабжение
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
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Читать
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