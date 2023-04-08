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Бизнес ,  
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Британские магазины вернут снеки из акулы из-за санкций

Британские магазины снеков могут начать продавать продукцию из мелких акул
Катран
Катран (Фото: F. Hecker / blickwinkel / Global Look Press)

Британские магазины, продающие фиш-энд-чипс, могут вновь начать продавать мясо выловленных мелких акул после того, как правительство приняло меры в поддержку этой отрасли, сильно пострадавшей из-за инфляции и кризиса. Об этом сообщает Financial Times.

Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании объявило о разрешении британским рыбакам ловить катранов — разновидность небольшой акулы. FT пишет, что министерство договорилось с Евросоюзом после того, как Международный совет по исследованию моря заявил, что запасы этого вида акул восстановились до уровня, когда их можно использовать в промысле.

В 2010 году Великобритании запретили вылавливать катранов для употребления в пищу. Возвращение «каменного лосося» — блюда, распространенного в стране, вызвало недовольство со стороны «некоторых экологических групп», обусловлено 35-процентным налогом на импорт российских морепродуктов. В британских магазинах для рыбных снеков традиционно использовали треску или пикшу, в 2020 году на российский импорт в Великобританию приходилось 10% трески.

По данным торговой Национальной федерации продавцов жареной рыбы, оптовая цена на филе трески выросла с 9 фунтов стерлингов за килограмм до почти 12 фунтов стерлингов в период с 2021 по 2023 год. Стоимость переработанного картофеля, из которого жарятся чипсы, также подскочила.

В июле 2022 года президент федерации Эндрю Крук говорил, что половине ресторанов фиш-энд-чипс в стране грозит закрытие из-за санкций и взлетевших в связи с ними цен на треску. Из-за военных действий на Украине поднялись цены на подсолнечное масло, подорожали также горох с картофелем. В то же время из-за резкого повышения расходов на отопление теплиц в стране ощущается нехватка корнишонов, которые также используют в качестве закуски.

Великобритания ввела санкции против России в связи с началом военной операции на Украине. В частности, британские власти включили треску, пикшу и другую рыбу в список продукции, повышение налогов на которую должно «максимально ударить по российской экономике, но не будет иметь большого влияния на Соединенное Королевство».

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