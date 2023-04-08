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Общество ,  
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Роспотребнадзор проверил реку, в которую попали 17 т ядохимикатов

Роспотребнадзор Хабаровского края проверил реку, в которую попало 17 т ядохимикатов
Фото: VSADKE / Telegram
Фото: VSADKE / Telegram

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю продолжает проверку реки Хор после того, как в нее упал грузовой фургон, предположительно провозивший изоцианат. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Отобраны пробы воды из центральных источников водоснабжения и реки Хор в черте поселка Хор, частных колодцев. По результатам исследований значения показателей качества воды находятся в пределах средних многолетних значений», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

ДТП произошло 4 апреля в районе 77-го км автодороги А-370 «Уссури» района имени Лазо. По информации краевой Госавтоинспекции, на мосту столкнулись грузовой фургон и легковой пикап. Грузовик опрокинулся в реку, в нем находились два человека, один из них погиб — спасатели МЧС обнаружили тело водителя в кабине машины. В день аварии на место прибыли две группы водолазов ГУ МЧС, они уточнили, что разлива топлива не было.

Как сообщал источник телеграм-канала «Amur Mash», в большегрузе, который упал в реку Хор, было 17 т изоцианата. Это вещество, входящее в состав промышленных материалов при производстве полиуретанов. Пары вещества раздражают кожу и слизистые оболочки.

Река Хор, в которую упал грузовик, — одна из наиболее крупных притоков реки Уссури. Она впадает в Амур.

Теги
Хабаровский край ядохимикаты река ДТП
Пространство выбора
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Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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