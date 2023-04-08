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Общество ,  
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Вильфанд пообещал майскую погоду с 11 апреля в европейской части России

Вильфанд: в Москве с 11 по 14 апреля ожидается до 18 градусов тепла

В европейской части России в середине следующей недели, с 11 по 14 апреля будет майская погода, ожидается до 18 градусов тепла, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если еще в выходные (8-9 апреля. — РБК) температурный фон будет больше соответствовать третьей декаде апреля, то к середине следующей недели это будет по-настоящему майская погода», — сказал Вильфанд.

В субботу, 8 апреля, температура поднимется до 11-13 градусов, в воскресенье, 9 апреля, и понедельник, 10 апреля, — до 13-15 градусов, отметил синоптик. Со вторника, 11 апреля, по пятницу, 14 апреля, по его прогнозам, ожидается 13-18 градусов.

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