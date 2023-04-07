«Сбер» сообщил об 1 млн пользователей нейросети Kandinsky 2.1

Фото: Андрей Любимов / РБК

С момента запуска генеративной модели «Сбера» Kandinsky 2.1, генерирующей картинки по текстовым запросам, ее возможностями заинтересовался один миллион уникальных пользователей, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. «Сбер» представил свою разработку 5 апреля.

За это время пользователи нейросети сгенерировали свыше 5 миллионов изображений. «В лидерах такие запросы, как «кот», «любовь», «космос» и «счастье», — сообщили в «Сбере».

Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при партнерской поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI. Она может смешивать несколько рисунков и изменять их по текстовой команде, генерировать изображения, похожие на заданное, дорисовывать недостающие части картинки, изменять их по текстовому описанию и др.

Kandinsky 2.1 понимает запросы на русском и еще ста языках, а также умеет рисовать в разных стилях, обещают разработчики.

Также 5 апреля прототип приложения «Шедеврум», которое может генерировать изображения с помощью нейросети, выпустил «Яндекс». «Шедеврум» также понимает русский и английский языки, учитывает пожелания к картинкам, а также способна подражать известным живописцам и работать в разных стилях.