«Яндекс» представил прототип нейросети для генерации картинок

«Яндекс» выпустил прототип приложения «Шедеврум», которое может генерировать изображения с помощью нейросети, следует из поступившего в РБК сообщения компании.

«Шедеврум» понимает русский и английский языки и очень любит конкретику. Чем подробнее описание, тем точнее результат. Нейросеть учитывает особые пожелания (например, «фотореализм» или «высокая детализация»), способна подражать известным живописцам и работать в заданных художественных стилях», — рассказали в компании.

Изображения в «Шедевруме» создаются по методу каскадной диффузии: сперва картинка создается в соответствии с запросом, затем ее разрешение увеличивается и добавляются детали.

Первую версию приложения разработчики обучили на 240 млн примеров картинок с текстовыми описаниями, сейчас обучение продолжается на наборе данных из 500 млн примеров. «К моменту финального релиза она сможет генерировать баннеры, иллюстрации, создавать изображения для интернет-витрин и не только», — сообщил руководитель управления машинного интеллекта и исследований «Яндекса» Алексей Гусаков.

«Шедеврум» можно скачать в App Store и Google Play. Чтобы генерировать картинки по собственным запросам, нужно оставить заявку и дождаться ее подтверждения. В будущем такую возможность получат все зарегистрированные пользователи.

Летом 2022 года «Яндекс» выложил в открытый доступ YaLM 100B — нейросеть для генерации и обработки текстов на русском и английском языках. В компании заявили, что это самая большая GPT-подобная модель, опубликованная в свободном доступе. Новую нейросеть можно использовать для создания рекламы, описания товаров, классификации текста (например, по стилю), она позволяет генерировать любые тексты, даже стихи.