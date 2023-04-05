«Яндекс» представил прототип нейросети для генерации картинок

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 86,72 (+2,1) Инвестиции, 04 апр, 16:28 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 79,36 (+1,41) Инвестиции, 04 апр, 16:28
Кремль допустил встречи Путина с главами новых регионов после Совбеза Политика, 13:00
FAW раскрыл цены на две новинки для России Авто, 12:56
Как не дать бывшему супругу манипулировать детьми при разводе Pro, 12:56
Что ваша онлайн-касса может рассказать о вашем бизнесе РБК и СберБизнес, 12:55
Серия турниров Oceanman поставила условие для допуска пловцов из России Спорт, 12:55
«Яндекс» представил прототип нейросети для генерации картинок Технологии и медиа, 12:52
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:46
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Село в Белгородской области попало под минометный обстрел Политика, 12:38
Инструменты для роста: воркшоп от МТС Банка РБК +, 12:37
Акции майнеров совершили настоящий прорыв. Что их ждет дальше Pro, 12:37
Кремль ответил на слова посла Китая о риторике в «дружбе без границ» Политика, 12:36
От бухгалтерии до геоаналитики: как помочь своему бизнесу развиваться РБК и СберБизнес, 12:32
В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая в 2023 году Общество, 12:29
Суд оштрафовал Дмитрия Назарова по статье о дискредитации армии Политика, 12:27
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Технологии и медиа ,  
0 

«Яндекс» представил прототип нейросети для генерации картинок

«Яндекс» выпустил прототип приложения «Шедеврум» для создания картинок с помощью нейросети
«Яндекс» YNDX ₽1 900,6 -0,23% Купить

Фото:«Яндекс» Фото:«Яндекс» Фото:«Яндекс» Фото:«Яндекс» Фото:«Яндекс» Фото:«Яндекс» Фото:«Яндекс» Фото:«Яндекс» Фото:«Яндекс» Фото:«Яндекс» Фото:«Яндекс» Фото:«Яндекс»

«Яндекс» выпустил прототип приложения «Шедеврум», которое может генерировать изображения с помощью нейросети, следует из поступившего в РБК сообщения компании.

«Шедеврум» понимает русский и английский языки и очень любит конкретику. Чем подробнее описание, тем точнее результат. Нейросеть учитывает особые пожелания (например, «фотореализм» или «высокая детализация»), способна подражать известным живописцам и работать в заданных художественных стилях», — рассказали в компании.

Изображения в «Шедевруме» создаются по методу каскадной диффузии: сперва картинка создается в соответствии с запросом, затем ее разрешение увеличивается и добавляются детали.

Первую версию приложения разработчики обучили на 240 млн примеров картинок с текстовыми описаниями, сейчас обучение продолжается на наборе данных из 500 млн примеров. «К моменту финального релиза она сможет генерировать баннеры, иллюстрации, создавать изображения для интернет-витрин и не только», — сообщил руководитель управления машинного интеллекта и исследований «Яндекса» Алексей Гусаков.

«Шедеврум» можно скачать в App Store и Google Play. Чтобы генерировать картинки по собственным запросам, нужно оставить заявку и дождаться ее подтверждения. В будущем такую возможность получат все зарегистрированные пользователи.

Читайте на РБК Pro
Акционеры из недружественных стран игнорируют собрания: что делать
Вклады в юанях: почему ставки по ним растут и что будет дальше
Hello, ChatGPT! Как нейросети помогут выучить иностранные языки
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов

Летом 2022 года «Яндекс» выложил в открытый доступ YaLM 100B — нейросеть для генерации и обработки текстов на русском и английском языках. В компании заявили, что это самая большая GPT-подобная модель, опубликованная в свободном доступе. Новую нейросеть можно использовать для создания рекламы, описания товаров, классификации текста (например, по стилю), она позволяет генерировать любые тексты, даже стихи.

Теги
Яндекс прототип мобильное приложение Нейросеть
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
«Яндекс» после данных о сбое «Музыки» в ДНР заявил о ее стабильной работе
Политика
«Яндекс» объявил о переводе сотрудников на гибридный формат работы
Бизнес
Как может пройти раздел «Яндекса» и кто претендует на долю в компании
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter