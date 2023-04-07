В Ярославле и Череповце отменили концерты группы «Наив»

Лидер группы «Наив» Александр Иванов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Концерты группы «Наив», которые должны были состояться в Череповце и Ярославле, отменили. Об этом сообщили организаторы мероприятий, Live Concerts, на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«С большим сожалением сообщаем, что Live Concerts вынуждены отменить юбилейные шоу НАИВ в Череповце и Ярославле», — говорится в сообщении.

Поводом для отмены концертов группы стало предупреждение от прокуратуры города Ярославля о невозможности проведения концерта. «Инициатором отмены является депутат муниципалитета — Любовь Сурова. Поскольку экономика ярославского шоу неразрывно связана с экономикой мероприятия в Череповце, принято непростое решение об отмене общей связки Ярославль-Череповец», — пояснили организаторы. Всем, кто приобрел билеты на юбилейные концерты группы, вернут за них деньги.

РБК направил запрос в прокуратуру Ярославской области.

В Череповце концерт группы должен был состояться 8 апреля, на территории культурного центра Pivzavod, а в Ярославле — 9 апреля, в клубе «Китайский летчик Джао Да», следует из расписания концертов на сайте Live Concerts. Если попытаться приобрести билет на эти концерты, появляется сообщение о том, что продажа билетов «временно остановлена организатором».

Сурова, комментируя сообщение об отмене концерта группы, заявила, что ее представления о художественной ценности песен «Наив» не имеют к этому отношения. «Моя позиция по поводу таких артистов — оставайтесь принципиальными до конца. Считаете Россию «фашистским государством», а нашего президента «диктатором, узурпировавшим власть»? Не зарабатывайте в этой стране. Выбрали для проживания другую страну — ваше право. Не любите Россию? Сердцу не прикажешь. Но не надо нас воспринимать как кормовую базу», — заявила она (цитата по порталу PRO «Город»).

Группа «Наив» (сокращение от раннего названия группы «Новые арлекины и вольтижеры») появилась в 1988 году. Сейчас в состав группы входят четыре человека: Александр Чача Иванов — вокал, Дмитрий Снэйк Хакимов — ударные, Николай Стравинский — гитара, Николай Богданов — бас, вокал. Одни из самых известных песен — «Суперзвезда», «Иллюзия свободы», «20 лет одиночества».

После начала военной операции России на Украине Александр Иванов объявил, что группа приостанавливает свое участие во всех развлекательных проектах, включая группу «Наив», «Радио Чача» и другие. «Приостанавливаю свое участие во всех проектах до времени, когда этот кризис разрешится», — заявил он.