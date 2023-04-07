Артистов российского театра депортировали из Эстонии

Александр Мельник (Фото: aleksandr.melnik3 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Артистов русскоязычного театра «НитьЯ» забрали в полицию, а после депортировали из Эстонии в Россию с запретом въезжать в шенгенскую зону на три года, пишет Delfi. Организатор гастролей театра в Европе Александр Мельник рассказал изданию, что в их деятельности увидели угрозу национальной безопасности.

По словам Мельника, последние гастроли театра в Европе прошли в ноябре прошлого года — в Эстонии, Чехии, Латвии и Германии. «Тогда Министерство культуры заверило, что не намерено запрещать приезд артистов из России, но подчеркнуло, что это «моральный выбор организатора концерта и владельца площадки, где запланировано выступление», — вспоминает организатор. Он подчеркнул, что ни артисты, ни руководство театра не выступали в поддержку военной операции на Украине или присоединения Крыма.

Мельник рассказал, что прежде у театра уже были проблемы: во время выступления в Тарту 9 ноября 2022 года на спектакль пришла полиция и попросила артистов предъявить документы. Тогда никаких проблем с визами у коллектива не обнаружилось.

В апреле этого года театр начал новый тур. Артисты должны были поехать на Кипр и в Германию, а также выступать в разных городах Эстонии. «Театр выступает везде, где есть зрительский спрос. В планах театра перевести постановки на другие европейские языки, включая эстонский», — добавил Мельник. Спектакли на Кипре и первая часть гастролей в Германии прошли успешно, но затем театр получил несколько уведомлений от культурных центров о разрыве соглашений об аренде, «несмотря на распроданные залы».

РБК направил запрос в посольство России в Эстонии и в МВД республики. Директор театра «НитьЯ» Дамир Садреев отказался от комментариев.

У негосударственного самофинансируемого театра «НитьЯ» нет собственной площадки: актеры гастролируют по городам России и Европы. Основатели театра из Екатеринбурга. Все пьесы для него пишет драматург Дмитрий Гаддар.

В графике гастролей на ближайший месяц в телеграм-канале «НитьЯ» перечислены как европейские, так и российские города: Кострома, Пенза, Владимир, Тула, Нефтеюганск и другие.

В Эстонии «НитьЯ» впервые выступил в 2017 году, пишет Delfi.