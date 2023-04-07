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Общество ,  
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Орнитолог рассказал о редкой для Москвы птице из Москворецкого парка

Орнитолог Евгений Коблик: лесной голубь клинтух — редкая для Москвы птица

Лесной голубь клинтух редко встречается в Москве, потому что ему нужны старые дуплистые деревья, которых в столице не очень много, рассказал РБК орнитолог, старший научный сотрудник сектора орнитологии Зоологического музея МГУ Евгений Коблик.

О том, что специалисты Мосприроды встретили клинтуха в природно-историческом парке «Москворецкий» в Строгинской пойме, сообщила РБК пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«Это лесной голубь, которому нужны старые дуплистые деревья. В Москве таких немного», — сказал Коблик. Клинтух предпочитает «спелые леса с дуплистыми деревьями, в отличие от сизого голубя, вяхиря, «которые сейчас в регионе процветают», добавил эксперт. По его словам, встреча с клинтухом в московском парке могла быть случайной и делать из нее далеко идущих выводов  о том, что птица может гнездиться в столице, не стоит.

В то же время, по его словам, клинтухи также водятся в Московской области. «По сравнению с другими дикими голубями это действительно редкий вид», — уточнил орнитолог.

Этот вид птиц внесен в Красную книгу Москвы с категорией ноль — то есть как исчезнувший, прекративший гнездиться на территории столицы после 1960 года и не зарегистрированный в течение последние 20–30 лет, сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Ранее эта птица гнездилась среди старых зеленых насаждений на природных территориях Москвы, однако сейчас это достаточно редкое явление. В ведомстве считают, что появление клинтуха в московском парке говорит о том, что животным комфортно на природных территориях города.

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