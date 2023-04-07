Собянин привел статистику выделенных предприятиям Москвы субсидий

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За последние 11 лет столичные компании получили от города субсидии на общую сумму 4,2 млрд руб. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам столичного градоначальника, с 2012 года помощью городских властей воспользовались свыше сотни производителей из разных отраслей промышленности. «Только с начала этого года заключили договоры с четырьмя предприятиями на сумму свыше 107 млн руб.», — подчеркнул Собянин.

Он также отметил, что с 2012 года промышленные предприятия могут вернуть часть трат за лизинг, покупку нового оборудования, а также частично возместить проценты по кредитам. А четыре года назад компаниям стали доступны субсидии на подключение к инженерным сетям.

Мэр отметил, что подобные взаимоотношения выгодны как городу, так и производителям: «Компании успешно развиваются, а столица получает больше инвестиций, налогов, рост ВВП и новые рабочие места», — уточнил градоначальник.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что по итогам 2022 года частный бизнес вложил в столичную экономику свыше 5,9 трлн руб., показав прирост по сравнению с предыдущим годом на 2,2%. Увеличение инвестиций в основной капитал Москвы, несмотря на санкционное давление и экономическую неопределенность, Сергей Собянин связывает в том числе с пакетом антикризисных мер для бизнеса, который власти города приняли в марте прошлого года.