Собянин оценил инвестиции в Москву в 2022 году в ₽6 трлн

Фото: Сергей Петров / Global Look Press

За весь 2022 год частный бизнес вложил в столичную экономику свыше 5,9 трлн руб. Прирост к предыдущему году составил 2,2%, рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

То, что объем инвестиций показал в 2022 году прирост, несмотря на санкционное давление и экономическую неопределенность, столичный мэр связывает в том числе с пакетом антикризисных мер для бизнеса, который правительство Москвы приняло в марте прошлого года.

Туда входят, например, субсидирование процентов по кредитам, взятым на расширение производства, льготная ставка 1 руб. в год для аренды участка под масштабные инвестпроекты и другие программы.

На субъекты малого предпринимательства в прошедшем году пришлось около четверти объема вложений, тогда как остальные три четверти (4,4 трлн руб.) — на крупный и средний бизнес. Последние в основном инвестировали в закупку оборудования, строительство нежилой недвижимости и благоустройство: совокупно на эти сферы пришлось две трети вложений.