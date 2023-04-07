Порошенко пришел на богослужение ПЦУ в Киево-Печерской лавре

Петр Порошенко (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

Бывший украинский президент Петр Порошенко с женой пришел на богослужение Православной церкви Украины (ПЦУ) по случаю Благовещения Пресвятой Богородицы в главном храме Киево-Печерской лавры — Успенском соборе. Об этом сообщает телеканал «Пятый» в своем телеграм-канале.

Православие на Украине представлено Украинской православной церковью (УПЦ) Московского патриархата и Православной церковью Украины (ПЦУ). ПЦУ образовалась в 2018 году после слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. В то время президентом страны был Порошенко, он лично встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем, который подписал томос об автокефалии ПЦУ в 2019 году. Московский патриархат считает эту церковь раскольнической. В прошлом мае УПЦ объявила о независимости от Московского патриархата, но власти Украины после этого продолжили оказывать на нее давление.

Помимо экс-президента, на службе присутствуют депутаты Верховной рады и депутаты Киевского городского совета от партии Порошенко «Европейская солидарность».

Территория Киево-Печерской лавры принадлежит государству и разделена на две части — Нижнюю и Верхнюю лавры. В Нижней находятся комплекс пещер и действующий монастырь, в Верхней — Национальный историко-культурный заповедник, там же расположены Успенский собор и Трапезная церковь.

Помещения Киево-Печерской лавры с 2013 года на условиях безвозмездной аренды у государства занимала УПЦ. В начале марта заповедник заявил о расторжении аренды с монастырем Украинской православной церкви и предписал монахам покинуть лавру.

30 марта правительство Украины аннулировало распоряжение экс-президента страны Виктора Януковича о передаче в безвозмездное пользование обители УПЦ. Министр культуры Александр Ткаченко предложил монахам перейти в ПЦУ. Прихожане церкви устроили протесты.

В январе против митрополита Павла, наместника Киево-Печерской лавры от ПЦУ, было заведено уголовное дело по ст. 161 и 436 УК Украины (разжигание ненависти на религиозной почве и публичные призывы к развязыванию вооруженного конфликта). Это произошло после того, как во время рождественского богослужения Павел назвал предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания «сущим бесом и самосвятом».

В Кремле осудили давление на УПЦ. На вопрос о том, может ли Россия принять какие-то меры для эвакуации выселенных священников, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это зависит от решения самих священнослужителей.