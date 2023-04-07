Мужчина попытался попасть в здание Минобороны России с пистолетом

В Москве задержали мужчину с пистолетом, пытавшегося попасть в здание Минобороны

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Москве задержали вооруженного пистолетом мужчину, который пытался проникнуть в здание Минобороны России на Фрунзенской набережной. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах и телеграм-канал SHOT.

«Инцидент произошел на КПП у главного здания Минобороны на Фрунзенской набережной. Мужчина в неадекватном состоянии с пистолетом пытался проникнуть на территорию министерства», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, неизвестный громко кричал и размахивал руками, мотив поступка он объяснить не смог. Пострадавших нет, оружие было изъято и отправлено на экспертизу, предположительно это пневматический пистолет. В отношении задержанного составлен протокол о мелком хулиганстве, сам он направлен на психиатрическое обследование.

По данным SHOT, мужчину зовут Дмитрий, ему 40 лет.