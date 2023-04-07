ФАС возбудила дело против «Аэрофлота» за недостоверную рекламу
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против «Аэрофлота» за недостоверную рекламу. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Причиной стала жалоба россиянина на рекламу, которую он увидел в бортовом журнале «Аэрофлота». В ней говорилось, что авиакомпания бесплатно перевезет лыжное и сноубордическое снаряжение тех, кто купит билеты на ее рейсы. Заявитель приложил к обращению в ФАС чеки о том, что ему пришлось дважды оплатить стоимость провоза такого снаряжения.
РБК обратился за комментариями к представителю «Аэрофлота».
Специальное предложение «Аэрофлота», которое распространяется в рекламе, действует с 7 декабря 2022 года по 15 мая 2023-го. На этот период дополнительно к багажу по тарифу компания предоставляет еще одно дополнительное место — для одного комплекта лыжного снаряжения или снаряжения для серфинга, кайтсерфинга, вейкбординга, виндсерфинга и дайвинга.
Вес снаряжения не должен превышать 23 кг. В один комплект лыжного снаряжения входит либо чехол с одной парой лыж и одной парой лыжных палок и/или отдельно упакованная пара лыжных ботинок, либо чехол с одним сноубордом и/или отдельно упакованная пара ботинок для сноуборда. Дополнительное место бесплатного багажа по условиям акции предоставляется для перевозок на регулярных рейсах «Аэрофлота» и других подчиненных ему авиакомпаний под кодом SU, кроме рейсов с нумерацией SU3000-5399. Место дают только «при наличии свободной багажной емкости», и оно не предоставляется при перевозке по тарифам без включенной нормы бесплатного провоза багажа.