Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против «Аэрофлота» за недостоверную рекламу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Причиной стала жалоба россиянина на рекламу, которую он увидел в бортовом журнале «Аэрофлота». В ней говорилось, что авиакомпания бесплатно перевезет лыжное и сноубордическое снаряжение тех, кто купит билеты на ее рейсы. Заявитель приложил к обращению в ФАС чеки о том, что ему пришлось дважды оплатить стоимость провоза такого снаряжения.

РБК обратился за комментариями к представителю «Аэрофлота».

Специальное предложение «Аэрофлота», которое распространяется в рекламе, действует с 7 декабря 2022 года по 15 мая 2023-го. На этот период дополнительно к багажу по тарифу компания предоставляет еще одно дополнительное место — для одного комплекта лыжного снаряжения или снаряжения для серфинга, кайтсерфинга, вейкбординга, виндсерфинга и дайвинга.

Вес снаряжения не должен превышать 23 кг. В один комплект лыжного снаряжения входит либо чехол с одной парой лыж и одной парой лыжных палок и/или отдельно упакованная пара лыжных ботинок, либо чехол с одним сноубордом и/или отдельно упакованная пара ботинок для сноуборда. Дополнительное место бесплатного багажа по условиям акции предоставляется для перевозок на регулярных рейсах «Аэрофлота» и других подчиненных ему авиакомпаний под кодом SU, кроме рейсов с нумерацией SU3000-5399. Место дают только «при наличии свободной багажной емкости», и оно не предоставляется при перевозке по тарифам без включенной нормы бесплатного провоза багажа.