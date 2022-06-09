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Военная операция на Украине ,  
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США расширят применение спутников для разведки на Украине

Конгрессмены призвали Национальное разведывательное управление ускорить свою пилотную программу получения изображений со спутников частных компаний, в том числе для получения данных о ситуации на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Комитет Палаты представителей США по вооруженным силам решил расширить применение частных спутников для ведения разведки, в том числе ситуации на Украине.

Как пишет Defense News, конгрессмены внесли поправки в проект оборонного бюджета на  2023 финансовый год (начнется 1 октября). Они предлагают Национальному разведывательному управлению (NRO) ускорить экспериментальную программу по получению изображений со спутников, на которых установлен радиолокатор с синтезированной апертурой (Synthetic Aperture Radar, SAR).

NRO активно использовало данные SAR-спутников частных американских компаний на Украине - в том числе для наблюдения за ходом боевых действий и получения разведданных, которые передавало союзникам и Киеву, пишет издание.

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Спутники, оснащенные SAR, способны делать снимки высокого разрешения в любую погоду и любое время суток. У NRO есть собственные аппараты, но изображения на них засекречены. Чтобы рассекретить их и передать данные союзникам, требуется слишком много времени, Военно-космическая разведка США располагает собственной крупной орбитальной группировкой, с помощью которой она получает необходимы спутниковые снимки. Однако для передачи данных Киеву и союзникам требуется время для их рассекречивания. Снимки же частных компаний могут передаваться незамедлительно.

В январе NRO заключила контракты с пятью компаниями: американским подразделением Airbus, калифорнийскими Capella Space и Umbra, флоридской PredaSAR и американским отделением финской ICEYE.

В апреле глава NRO Крис Сколезе говорил, что США следят за ходом боевых действий на Украине с помощью двух новейших спутниковых систем, которые наряду с орбитальными спутниками-шпионами «позволили НАТО и всему миру в режиме реального времени наблюдать за наращиванием российской военной мощи перед ее вторжением». По словам Сколезе, благодаря этому американская администрация получала подробные разведданные о маневрах российской армии, запусках ракет и вероятных стратегических целях.

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В начале мая постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд говорила, что Вашингтон предоставляет Киеву разведданные, оказывая Украине «ту поддержку, в которой она нуждается». «Они  решают, по чему и как они будут наносить удары. Я думаю, Россия ощутила на себе последствия нашей поддержки», - сказала дипломат.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
спутники США разведка Военная операция на Украине
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